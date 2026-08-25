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ИА Реалист

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ВВП Германии вырос на экспорте на фоне иранской угрозы

ВВП Германии вырос на экспорте на фоне иранской угрозы

БЕРЛИН (ИА Реалист). Вопреки энергетическому шоку от войны с Ираном, Федеральное статистическое ведомство Destatis 25 августа пересмотрело данные по росту немецкой экономики за второй квартал в сторону повышения.

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