ВВП Германии вырос на экспорте на фоне иранской угрозы

БЕРЛИН (ИА Реалист). Вопреки энергетическому шоку от войны с Ираном, Федеральное статистическое ведомство Destatis 25 августа пересмотрело данные по росту немецкой экономики за второй квартал в сторону повышения.
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