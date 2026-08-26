В Госдуме потребовали указывать класс бензина на табло перед АЗС

Депутат Госдумы Алексей Куринный заявил RTVI, что информация о классе топлива должна быть публичной — размещаться на табло перед АЗС и у заправочных пистолетов, чтобы водители могли заранее решить, стоит ли заезжать, если экологический класс бензина им не подходит.
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