В Госдуме потребовали указывать класс бензина на табло перед АЗС

Депутат Госдумы Алексей Куринный заявил RTVI, что информация о классе топлива должна быть публичной — размещаться на табло перед АЗС и у заправочных пистолетов, чтобы водители могли заранее решить, стоит ли заезжать, если экологический класс бензина им не подходит.