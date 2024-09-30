Бирюзовые причуды чиновника Карпова пока не привели к успеху в туристическом продвижении Орловщины

26 сентября в Орле состоялся брифинг о развития туризма в Орловской области. О том, как развиваются региональные туристические бренды, в том числе «Бирюзовое кольцо России», докладывал руководитель Департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов, который с этого года отвечает за региональный туризм.
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