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Спички - не игрушка

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Дивный мир "основанный на правилах"

Дивный мир "основанный на правилах"

Может американским пресс-секретарям пресс-конференции начинать с обзора новостей для этих пресс-секретарей, чтобы у тех не было недостатка в информации?Сурдопереводчица мне кажется всё ответила по-честному, мимикой и жестами на комментарий преставителя Пентагона об ударе Израиля по лагерю палестинских беженцев Джебали:https://t.

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