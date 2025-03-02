Подмосковье заняло 30 место в рейтинге самых дешевых блинов

Среди регионов ЦФО дороже подмосковных блины только в Москве, Тамбове и Костроме.По "Индексу блинов", который к Масленице рассчитал Центр стратегических разработок, Подмосковье заняло 30 место по дешевизне.
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