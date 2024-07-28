Главный тренер сборной РК по пулевой стрельбе поделилась впечатлениями от ОИ-24

Напомним, у Казахстана первая медаль в копилке. Бронзу принесла команда по пулевой стрельбе. Ислам Сатпаев и Александра Ле выступали в финальном блоке по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди смешанных команд, передает 24.