Главный тренер сборной РК по пулевой стрельбе поделилась впечатлениями от ОИ-24

Напомним, у Казахстана первая медаль в копилке. Бронзу принесла команда по пулевой стрельбе. Ислам Сатпаев и Александра Ле выступали в финальном блоке по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди смешанных команд, передает 24.
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