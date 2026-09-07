44 электробуса курсируют на 6 новых экологичных маршрутах по будням

Москва продолжает развивать наземный городской транспорт. Современная, комфортная и безопасная техника обеспечивает пассажирам удобный доступ к станциям рельсового каркаса, а также к социально значимым, культурным и спортивным объектам и другим точкам притяжения.
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