Metro Москва
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Metro Москва

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44 электробуса курсируют на 6 новых экологичных маршрутах по будням

44 электробуса курсируют на 6 новых экологичных маршрутах по будням

Москва продолжает развивать наземный городской транспорт. Современная, комфортная и безопасная техника обеспечивает пассажирам удобный доступ к станциям рельсового каркаса, а также к социально значимым, культурным и спортивным объектам и другим точкам притяжения.

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