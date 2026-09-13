Тихий захват школ мигрантами в России уже идёт. Причем под молчание учителей и родителей. Одним страшно остаться без работы и денег, другим жалко учителя и боязно за своего ребёнка, который с вероятностью 99,9% станет объектом травли, посмей мама или папа возмутиться.
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