Тихий захват школ мигрантами в России уже идёт. Причем под молчание учителей и родителей. Одним страшно остаться без работы и денег, другим жалко учителя и боязно за своего ребёнка, который с вероятностью 99,9% станет объектом травли, посмей мама или папа возмутиться.