Марочко: Киев всю неделю прощупывал бреши в обороне ВС РФ в Сумской области

ЛУГАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины на протяжении всей недели пытались прощупать бреши в обороне российской армии в Сумской области Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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