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NEJM: трансплантация почки одного человека с ВИЧ другому не несет лишних рисков

NEJM: трансплантация почки одного человека с ВИЧ другому не несет лишних рисков

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса и других научных учреждений установили, что пересадка почки от донора с ВИЧ-инфекцией другому ВИЧ-положительному пациенту не создает дополнительных рисков для здоровья.

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