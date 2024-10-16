NEJM: трансплантация почки одного человека с ВИЧ другому не несет лишних рисков

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса и других научных учреждений установили, что пересадка почки от донора с ВИЧ-инфекцией другому ВИЧ-положительному пациенту не создает дополнительных рисков для здоровья.
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