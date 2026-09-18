Суверенитет начинается с безопасности

Армения находится в регионе, где вопросы безопасности нельзя откладывать «на потом». Здесь сложная история, чувствительные границы и высокая цена стратегических ошибок.
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Если убрать действующую систему без замены будет вакуум. Лучше действовать осторожно и прагматично
Безопасность важна, но её нельзя строить на вечной зависимости от одного партнёра