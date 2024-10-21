В Иркутской области полицейские задержали химика-технолога, организовавшего наркоцех в дачном доме

Оперативники ГУНК МВД России совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков и Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при поддержке бойцов СОБР Росгвардии ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, оборудованную в дачном доме на территории Иркутского района, а также задержали 35-летнего жителя Иркутска, занимавшегося изготовлением «синтетики».