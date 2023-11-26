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Кризис обернулся изменой? Журналисты узнали о расставании Месси с женой

Кризис обернулся изменой? Журналисты узнали о расставании Месси с женой

В прессе прошла информация о скандале в семье знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси. В частности, в Telegram-канале Direto do Miolo сообщается о кризисе в отношениях спортсмена и его жены Антонеллы Рокуццо.

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