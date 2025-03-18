Захарова: киевский режим — то, во что меню превращается после переваривания

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала ироничный комментарий, отреагировав на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина находится "в меню" у президента РФ Владимира Путина.
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