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Бизнес журнал. Урал

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Транспортная прокуратура проверяет задержки авиарейсов на Урале

Транспортная прокуратура проверяет задержки авиарейсов на Урале

Надзорные мероприятия организованы из-за задержек рейсов в Екатеринбурге, Сургуте и Оренбурге.Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за задержек авиарейсов в аэропортах Уральского транспортного региона.

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