Владелец Readovka Алексей Костылёв госпитализирован после жесткого ДТП

Информацию о случившемся БЖ сообщили источники, подтвердившие факт ДТП с квадроциклом. Авария, в результате которой Владелец ресурса Readovka Алексей Костылёв получил серьёзные травмы и был госпитализирован, произошла в деревне Рухань Смоленской области, где у Костылева имеется бизнес.
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