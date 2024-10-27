Владелец Readovka Алексей Костылёв госпитализирован после жесткого ДТП

Информацию о случившемся БЖ сообщили источники, подтвердившие факт ДТП с квадроциклом. Авария, в результате которой Владелец ресурса Readovka Алексей Костылёв получил серьёзные травмы и был госпитализирован, произошла в деревне Рухань Смоленской области, где у Костылева имеется бизнес.