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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Химок» Ориньо о долгах: «Разговоры про зарплаты влияют на команду. Всем нужны деньги, у всех есть своя жизнь»

Сообщалось, что соответствующая задолженность в подмосковном клубе выросла на 254 млн рублей – до 311 млн.

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