Один из пострадавших в нападении с ножом в Байкальске детей был прооперирован

Один из пострадавших в в результате нападения с ножом в Байкальске детей был прооперирован. Об этом 28 мая сообщает уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в Telegram-канале.
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