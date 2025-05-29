Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Гагарине поезд сбил девушку

В Гагарине поезд сбил девушку

«Смолянке оторвало ноги. Остались дети». МЖД уточнили последствия несчастного случая, на который уже отреагировали следователи Наезд пассажирского ж/д состава на пешехода (по данным очевидцев, женщину) произошёл вчера в Гагарине Смоленской области.

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