В Гагарине поезд сбил девушку

«Смолянке оторвало ноги. Остались дети». МЖД уточнили последствия несчастного случая, на который уже отреагировали следователи Наезд пассажирского ж/д состава на пешехода (по данным очевидцев, женщину) произошёл вчера в Гагарине Смоленской области.
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