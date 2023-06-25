«Филадельфия» обсуждает трейд Хэйса и Сэнхайма в «Сент-Луис». Защитник «Блюз» с запретом на обмен блокирует сделку (The Athletic)

Сделка находится в подвешенном состоянии, так как защитник «Блюз» с запретом на обмен блокирует ее. Как пишет The Athletic, в рамках трейда «Блюз» должны получить форварда Кевина Хэйса (31 год, кэпхит 7,14 млн долларов еще на 3 сезона, «Флайерс» должны удержать его «значительную часть» в своей ведомости) и защитника Трэвиса Сэнхайма, 27 лет, кэпхит 6,25 млн долларов на 8 сезонов).