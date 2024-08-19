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Полезные советы

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15 серьёзных причин, чтобы отказаться от мяса.

15 серьёзных причин, чтобы отказаться от мяса.

1. в мясе содержится лишь 35% питательных веществ. В растениях – 90%. Таким образом, кпд мясной пищи (отношение энергии, полученной от усвоения мяса, к энергии, затраченной на его переваривание) весьма мал.

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