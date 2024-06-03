Минус 3 кг за 10 дней: Названы два лёгких способа сбросить лишний вес

Специалисты поведали, как без последствий для здоровья избавиться от лишних килограммовС наступлением лета многие люди всё больше задумываются о том, как они выглядят в купальнике, да и вообще без верхней одежды.
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