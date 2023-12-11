Удар по яйцам-3: Ноябрьский скачок цен в Астраханской области на значимый продукт фактически лишил его статуса социального

К тому же не исключено, что ценовой взлет в регионе заинтересует Генпрокуратуру. Вот мы с вами и пересекли Рубикон: с третьей декады ноября Росстат зафиксировал в Астраханской области среднюю цену на 10 штук куриных яиц выше 100 рублей, а с декабря ПУНКТ-А не обнаружил на магазинных и рыночных прилавках сей продукт с двухзначным обозначением стоимости – даже десяток экземпляров категории С2 превышал 99 руб.