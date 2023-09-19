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NYT опубликовала расследование по ракетному удару по рынку в Константиновке

NYT опубликовала расследование по ракетному удару по рынку в Константиновке

Американская газета The New York Times опубликовала расследование ракетного удара по находящемуся под контролем Киева городу Константиновка, который произошел 6 сентября.

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