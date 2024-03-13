Украина снова победила Россию в интернете

Леонид Никулин

вот хороший вопрос задали -почему интернет и связь у них до сих пор работает .. а где наши талантливые хакеры из Сколково..где гордость России -молодежь..дайте им волю действий-задавить уродов а то ведь реально они зачастую побеждают нас в информационке..у них тоже не идиоты сидят и умеют работать ..пример -наши корабли ЧФ и военные действия на нашей практически территории хотя сво по идее должно идти только на их землях...только радикальные и решительные действия.. в свое время мы гебельса переиграли как и абвер во всем -а что ..сейчас слабо.. за Левитаном сам Гитлер охотился.. так давите гниду раз разворошили ..