Медвежий угол
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Медвежий угол

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Украина снова победила Россию в интернете

Украина снова победила Россию в интернете

Срочно!!! -Сегодня ВСУ взяли Тёткино Курской области. - Бл.!!! да не Тёткино, а дядькино. объяснить, что такое балык.

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
Это только еще раз подтверждает что хохол это не национальность а диагноз.
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13 час.
Светлана Трофимова
Все пункты голосования подходят для укропитеков и их фантазии
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13 час.
Леонид Никулин
вот хороший вопрос задали -почему интернет и связь у них до сих пор работает .. а где наши талантливые хакеры из Сколково..где гордость России -молодежь..дайте им волю действий-задавить уродов а то ведь реально они зачастую побеждают нас в информационке..у них тоже не идиоты сидят  и умеют работать ..пример -наши корабли ЧФ и военные действия на нашей практически территории хотя сво по идее должно идти только на их землях...только радикальные и решительные действия.. в свое время мы гебельса переиграли как и абвер во всем -а что ..сейчас слабо.. за Левитаном сам Гитлер охотился.. так давите гниду  раз разворошили ..
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8 час.

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