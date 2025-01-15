«Ветераны России» требуют переименовать улицу Курта Кобейна в Пермском крае

Движение «Ветераны России» предложило переименовать улицу Курта Кобейна в Пермском крае. По мнению представителей сообщества, бывший фронтмен Nirvana, несмотря на известность и поклонников, никак не относится к культуре России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии