Разработан ИИ-агент, способный упростить работу компаний

МТС Web Services (MWS), входящая в цифровую экосистему МТС, объявила о создании MWSAgent – революционной автономной системы на базе искусственного интеллекта, способной полностью самостоятельно выполнять сложные бизнес-процессы, от финансового моделирования до организации международных командировок.
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