Россиянам назвали беспощадно разряжающие батарею смартфона приложения

Некоторые приложения на смартфонах могут значительно увеличивать потребление заряда батареи. Наиболее «прожорливы» в этом плане соцсети, сообщил технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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