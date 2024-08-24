Parisien: ордер на Дурова выдал отдел по делам несовершеннолетних

Внесенному в базу розыска основателю Telegram Павлу Дурову во Франции был выписан ордер на основании предварительного расследования Управлением по делам несовершеннолетних Национального управления судебной полиции, сообщила газета Parisien.
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