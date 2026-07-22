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Политика как она есть

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В России оценили смену главкома ВСУ

В России оценили смену главкома ВСУ

Увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стало для Владимира Зеленского вынужденным шагом под давлением уличных протестов и не изменит критическую для Украины ситуацию на фронте.

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Комментарии
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Альбина Скоблина
Они еще не раз вспомнят  Сырского. который всеми силами пытался доказать  Москве .кого они недооценили и потеряли и это ему удалось. В тех условиях он сделал много   .  нам вреда и долго держал фронт . Про Курск  и молниеносный захват и прорыв. где мы девять мес. не могли их выбить - отдельная история.  Сырский был зе лоялен. чего не скажешь о других и  они с политическими амбициями в отличии от Сырского.
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