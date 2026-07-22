Увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стало для Владимира Зеленского вынужденным шагом под давлением уличных протестов и не изменит критическую для Украины ситуацию на фронте.
В России оценили смену главкома ВСУ
Комментарии
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Альбина Скоблина
Они еще не раз вспомнят Сырского. который всеми силами пытался доказать Москве .кого они недооценили и потеряли и это ему удалось. В тех условиях он сделал много . нам вреда и долго держал фронт . Про Курск и молниеносный захват и прорыв. где мы девять мес. не могли их выбить - отдельная история. Сырский был зе лоялен. чего не скажешь о других и они с политическими амбициями в отличии от Сырского.
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