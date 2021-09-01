Танцы, песни и любовь: лучшие индийские сериалы

Наша подборка расскажет, что интересного производит индийский кинематограф. Кадр из Фильма «Вторая свадьба» КиноПоиск «Как назвать эту любовь?» (2011-2012)Жанр: драма, мелодрама «Согласие» (2012-2016)Жанр: мелодрама, драма, комедия «Вторая свадьба» (2012)Жанр: драма, мелодрама «Махабхарата» (2013-2014)Жанр: драма, история, военный «Джодха и Акбар: история великой любви» (2013-2015)Жанр: мелодрама, история, драма «Два сердца, одна судьба» (2013-2014)Жанр: драма «Мадхубала — одна любовь, одна страсть» (2012-2014)Жанр: мелодрама Индийские фильмы – главная любовь советских и российских зрителей после отечественной классики.