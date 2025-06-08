Вечная слава воде: что полезнее — душ или ванна, дерматолог раскрыла правду

. Жизненная сила и расслабление Душ может быть освежающим. Особенно утром контрастные струи воды могут стимулировать кровообращение и «активировать» нервную систему, помогая устранить сонливость и настроиться на рабочий лад.
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