В чем суть древнего празднества Йоль с 21 декабря по 1 января: что обязательно сделать, ритуалы на богатство и какие символы использовать Юлия Пономарева21 декабря наступает день зимнего солнцестояния и самая длинная ночь в году.
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