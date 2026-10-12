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Нижегородская правда

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Топ‑5 быстрых осенних рецептов от шеф-повара Мещерякова

Топ‑5 быстрых осенних рецептов от шеф-повара Мещерякова

Осенью, когда за окном становится прохладнее, особенно хочется тепла, уюта и приятного аромата домашней выпечки.

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