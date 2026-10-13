Вице-премьер Новак поручил нарастить поставки топлива в регионы России

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Вице-премьер РФ Александр Новак поручил активизировать дополнительные меры по снабжению российских регионов топливом для поддержания стабильности на внутреннем рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стаи оголодавших ...
- Филиппо объяснил,...
- Филиппо объяснил,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым