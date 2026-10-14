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ladyTravel Club

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Анталья с начала года приняла около 14 млн иностранных туристов

Поток примерно на 5% ниже прошлогоднего, но курорт рассчитывает на осенний спрос, гольф и COP31.

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