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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милану» интересен лучший бомбардир «Удинезе» Лукка. Форвард забил 8 голов в 21 матче сезона Серии А

24-летний Лоренцо Лукка входит в сферу интересов миланского клуба. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на данный момент «Милан» еще не делал предложение о трансфере футболиста.

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