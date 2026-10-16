Концепт Porsche Mission S: предвестник среднемоторного флагмана[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Выпуск гибрида Porsche 918 Spyder завершился в 2015 году, и с тех пор в гамме немецкого бренда не было флагманского суперкара.
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