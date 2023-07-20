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Страдающие от собственной хитрости

Страдающие от собственной хитрости

Один мой знакомый всю жизнь был уверен в том, что хитрее и смекалистее, чем громадяне Украины, нет больше никого на нашей планете.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
а вот интересно ,эта хитросракость на хохлов сидящих в высоких российских кабинетах тоже распространяется ?
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10 час.
Вадим Скоробогатов
ЕЩЁ КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ...Вспомни хруща,брежнева, горбача, матвиенко,...и.т.д.
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Всё ВЕРНО...ХИТРОЖОПОСТЬ не есть УМ...
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8 час.

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