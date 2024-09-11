Джабаров — о дебатах в США: Харрис не блистала познаниями во внешней политики

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал прошедшие дебаты в США между претендентами на пост президента Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
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