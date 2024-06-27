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Губернатор Андрей Травников возглавил новосибирскую делегацию в Республике Беларусь

Губернатор Андрей Травников возглавил новосибирскую делегацию в Республике Беларусь

На Форуме регионов двух государств планируется подписать план мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве с Могилёвской областью.

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