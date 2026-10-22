Местный житель в автобусе перед эвакуацией в западную часть Украины, Киев, 24 февраля 2022 года © Umit Bektas/ReutersПринудительная эвакуация населения объявлена во всех населенных пунктах подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), в том числе в Славянске и Краматорске.