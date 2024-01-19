Слоеный торт Наполеон классический вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Идеальный рецепт приготовления слоеного торта Наполеон со сливочным и банановым кремом, который приятно удивит своими великолепными вкусовыми качествами и обязательно понравится многим! Ингредиенты Порции: –+8 Для коржей на тесто: Мука (пшеничная) 550 гр.