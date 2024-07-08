NatComms: потепление угрожает донным видам рыб в Северном Ледовитом океане

Международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Норд в Норвегии предупредила об угрозе локального вымирания для некоторых видов рыб в Северном Ледовитом океане и на севере Атлантики.
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