А судьи где: как Волков проиграл неоднозначный бой Гану

Российский боец Александр Волков в поединке главного карда UFC 310 проиграл французу Сирилу Гану. Поединок в тяжелом весе продлился все три раунда и завершился победой Гана раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии