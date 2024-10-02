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Этого в США еще не боялись

Этого в США еще не боялись

Первое китайское испытание МБР В Тихом океане за десятилетия — это большое дело. Вообще МБР – это большое дело не только в плане размеров, но и в плане содержания.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Дурочки если ьы не боялись давно бы Россию уничтожили и разделили по кускам.
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20 час.
Т
Тамара
Зачем? Мы - Американская колония, этого вполне достаточно. Потихоньку сойдём с мировой арены, уничтожив друг друга, а земли и природные ресурсы останутся. Всё идёт по плану!
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20 час.
Резидент 007
У них сегодня сытая и относительно спокойная жизнь. Они будут грубить хамить но от прямого ядерного конфликта будут всячески избегать.
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26 мин.

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