Этого в США еще не боялись

АЛЕКСАНДР Крымский Дурочки если ьы не боялись давно бы Россию уничтожили и разделили по кускам.

Т Тамара Зачем? Мы - Американская колония, этого вполне достаточно. Потихоньку сойдём с мировой арены, уничтожив друг друга, а земли и природные ресурсы останутся. Всё идёт по плану!