США уходят из переговоров или отдают инициативу Москве? Как трактовать последние заявления из Вашингтона

«Входит. И – выходит. Замечательно выходит!» Позиция США об их участии в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта все сильней начинает напоминать поведение Ослика Иа с его лопнувшим шариком.
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