"Так будет с каждым, кто посягнет на нашу священную землю"Морпех Черноморского флота с позывным "Боцман" показал шевроны и трофейное оружие, полученное после ликвидации боевиков ВСУ в приграничье Курской области.
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