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Metro Москва

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Дональд Трамп объявил Луну территорией США: планы и заявления

Дональд Трамп объявил Луну территорией США: планы и заявления

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Луна является собственностью США. В статье — о заявлениях Трампа о принадлежности Луны, планах по отправке человека на спутник Земли к 2028 году и создании постоянной базы к 2030 году, а также об истории высадки американцев на Луну.

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