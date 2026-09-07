Дональд Трамп объявил Луну территорией США: планы и заявления

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Луна является собственностью США. В статье — о заявлениях Трампа о принадлежности Луны, планах по отправке человека на спутник Земли к 2028 году и создании постоянной базы к 2030 году, а также об истории высадки американцев на Луну.