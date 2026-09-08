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"Болезненные вопросы": Зеленский объявил о готовности искать компромиссы с Москвой

"Болезненные вопросы": Зеленский объявил о готовности искать компромиссы с Москвой

Владимир Зеленский, настаивавший на нанесении ударов вглубь территории России ради уступок со стороны Москвы, заговорил о поиске компромиссов в сфере энергетики и продовольственного экспорта, передает Новости.

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